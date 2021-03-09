Вечер вторника выдался бурным. Армянская оппозиция решила заблокировать парламент.
Как все происходило — запечатлели фотокоры Sputnik Армения.
Вечер вторника выдался бурным. Армянская оппозиция решила заблокировать парламент.
Как все происходило — запечатлели фотокоры Sputnik Армения.
Дата: 2021/03/09 22:03
Раздел: Фото
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