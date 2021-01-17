Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву после лечения в Германии. В аэропорт Внуково его приехали встречать несколько сотен сторонников и журналистов. Вход в здание аэропорта ограничили, разрешив заходить только тем, у кого были на руках билеты на рейсы, сообщает РБК.

Позже полиция стала задерживать некоторых людей в здании аэропорта и около него. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 50 человек. Полиция пока не комментирует задержания.

Самолет с Навальным во Внуково не приземлился — его отправили на запасной аэродром в Шереметьево

Во Внуково сообщили, что причиной закрытия аэропорта стало то, что «во время прохождения колонны снегоуборочной техники одна из щеток съехала на грунт и застряла в снегу». Это произошло в районе «большой крестовины», где пересекаются взлетные полосы, из-за чего самолеты не могли взлететь и приземлиться.

Самого Навального задержали после прилета в аэропорту Шереметьево. Во время паспортного контроля к Навальному подошел сотрудник полиции и попросил пройти вместе с ним.

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