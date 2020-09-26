Посольство США в Армении призвало своих граждан воздерживаться от поездок к армяно-азербайджанской границе. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства, сообщает ереванский «Спутник».

Посольство США в Армении не рекомендует гражданам этой страны посещать регионы к северу от Дилижанского национального парка, до границы с Грузией в Тавушской области, а также Нагорный Карабах.

В заявлении отмечается, что посольство будет следить за развитием ситуации на границе и дополнительно информировать об этом своих граждан.

С аналогичным призывом выступило посольство США в Баку в пятницу.

«Посольство США в Азербайджане призывает граждан США избегать несущественных поездок за пределы Абшеронского полуострова в связи с ростом напряженности и недавними событиями на армяно-азербайджанской границе. Посольство США в Баку поручило сотрудникам посольства и членам их семей не выезжать за пределы Абшеронского полуострова», — отмечалось в сообщении посольства.

Minval.az