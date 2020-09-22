Власти Армении готовы в любой момент возобновить переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Он подчеркнул отсутствие альтернативы мирному процессу.

«Мы остаемся приверженными мирному урегулированию. Именно в рамках этой логики мы были и остаемся готовы к продолжению мирного процесса», — цитирует министра «Панорама».

Мнацаканян напомнил, что последняя встреча с азербайджанской стороной прошла в январе, но, несмотря на это, по его словам, решимость Еревана относительно продолжения мирного переговорного процесса никогда не уменьшалась.

«Мы готовы сделать это (подготовиться ко встрече с представителями Баку) очень быстро. Сейчас консультируемся, говорим с сопредседателями, работаем», — заявил дипломат.

В субботу президент Ильхам Алиев заявил о выходе Армении из переговоров по Карабаху.

Minval.az