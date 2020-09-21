Бывший «секретарь Совета безопасности Карабаха» Виталий Баласанян, касаясь переговоров по урегулированию карабахского конфликта, заявил, что сейчас переговоры заведены в тупик первым лицом политической власти Армении.

На замечание армянских журналистов, что власти говорят – переговоры продолжаются, Баласанян ответил: «Наверное, говорят, чтобы сказать. Такого понятия нет».

В целом, по его словам, сегодня Армения и Карабах, по крайней мере, на внутренней и внешней арене проводят очень опасную политику.

Баласанян отметил, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну не стоит ждать, пока начнутся акции протеста.

«Он должен уйти добровольно», — отметил он.

В субботу президент Ильхам Алиев заявил о выходе Армении из переговоров по Карабаху. Президент также подчеркнул, что премьер-министр Армении прошлогодним заявлением о том, что «Карабах — это Армения» нанес серьезный удар по переговорному процессу. По словам президента, еще одна провокация со стороны Еревана заключалась в требовании того, чтобы «Азербайджан вел переговоры с Нагорным Карабахом, а не с Арменией».

«Это также означает изменение формата, и, конечно, мы никогда не сможем с этим согласиться….Фактически, эти заявления дают основание говорить о том, что Армения вышла из переговоров, не мы, а Армения. Мы не должны обманывать себя и свой народ, переговоры не ведутся, и это не из-за пандемии. Конечно, пандемия вмешалась, но без нее переговоры не идут. Такие политически ошибочные и вредные заявления не оставляют места для переговоров», — подчеркнул Алиев.

Minval.az