МИД Турции выступил с заявлением, в котором осудил резолюцию Европарламента, призывающую Турцию прекратить бурение в Восточном Средиземноморье.

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«Рекомендательная резолюция по Турции Генеральной ассамблеи Европарламента от 17 сентября 2020 года далека от фактов, принята исключительно ради солидарности членов ЕС и служения корыстным интересам некоторых стран-членов и является неприемлемой во многих отношениях», — цитирует «Анадолу» заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции отметили, что Европарламент теряет свою репутацию из-за предвзятой и несправедливой позиции и безосновательных и односторонних толкований морского права, на которые он не уполномочен.

«Ни Европейский парламент, ни ЕС, ни государства-члены Евросоюза не имеют полномочий определять границы и юрисдикцию третьих стран», — подчеркнули в ведомстве.

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