Европарламент пригрозил Турции санкциями за ее действия в исключительной экономической зоне Греции и Кипра.

Резолюцию поддержал 601 евродепутат, 57 были против, 36 воздержались.

Евродепутаты призвали Турцию немедленно прекратить любую дальнейшую незаконную разведку и бурение в Восточном Средиземноморье, а также воздержаться от нарушения воздушного пространства Греции и греческих и кипрских территориальных вод и прекратить «националистическую милитаристскую риторику».

По мнению Европарламента, решение может быть найдено только путем диалога, дипломатии и переговоров, и призвали стороны, особенно Турцию, взять на себя обязательства по срочной деэскалации путем вывода своих вооруженных сил из этого района.

В частности, дипломаты приветствовали решение Турции вывести одно из своих сейсмических исследовательских судов из спорных вод у Греции.

Наконец, Европарламент призвал Совет ЕС быть готовым к разработке дальнейших ограничительных мер, которые должны быть секторальными и целеустремленными и не должны иметь неблагоприятных последствий для народа Турции или беженцев, которые проживают там.

Minval.az