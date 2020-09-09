Информация о якобы отравлении Алексея Навального новым составом «Новичка» не может быть правдой, потому что у пострадавшего не было соответствующих симптомов, рассказал один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.

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«Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты «Новичков» знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет», — сказал Ринк (цитата по РИА Новости).

Ученый посоветовал забыть о «Новичке».

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