«Я могу предположить, что армянская провокация в Товузе имела вдохновителей и спонсоров в Москве. Для всех очевидно, что после возникновения трудностей на энергетическом рынке, российские продажи нефти и газа столкнулись с большими проблемами. До недавнего времени Турция была вторым после Германии покупателем российского газа. А сейчас доля Газпрома сократилась там в 10-15 раз, и Газпром откатился на 5-е место. А причина в том, что ценовая политика Газпрома ставит его в неконкурентное положение. То есть, азербайджанский, алжирский, катарский газ получается дешевле, и Турция покупает именно его, отказываясь от объемов, предлагаемых Газпромом».

Такое мнение высказал один из авторитетных азербайджанских политологов Расим Мусабеков, комментируя поставки Россией вооружения Армения в период боев в Товузе.

По его мнению, «в этих условиях даже временное выведение из строя азербайджанских газо- и нефтепроводов могло бы поддержать российский Газпром и Роснефть, которые смогли бы использовать свои простаивающие трубы и получать какую-то выручку, ну, и одновременно продемонстрировать всем, что азербайджанский маршрут не надежный и надо держаться российских поставщиков».

Иного объяснения того, по мнению аналитика, почему армяне нагло поперли в Товузе, нет.

«При чьем содействии, а может и непосредственном исполнении, были убиты азербайджанские генерал и полковник? Это должно было вызвать ожесточенность сторон и довести дело до взаимного обмена ударами из таких установок как «Смерч» и «Град», до использования боевой авиации, в результате чего могла пострадать азербайджанская инфраструктура», ­ – сказал политолог в беседе с изданием «Пресс-клуб».

По его словам, поэтому Турция среагировала очень жестко. «Все увидели, из-за чего затеяна эта провокация. И, кстати, США и Великобритания (чья компания ВР является главным оператором и акционером всех этих проектов) тоже в данном случае поддержали Турцию и Азербайджан.

И я думаю, что, приняв все это во внимание, в Москве дали отбой своим подручным в Ереване. Я даже не исключаю, что вся эта провокация была затеяна через голову Пашиняна, напрямую – определенные круги в Москве и министр обороны Тоноян.

Уже очевидно и другое. Хотя на словах российская пропаганда как будто пеняла Армении за происходящее, российские власти в лице Лаврова призывали стороны к сдержанности и прекращению огня – но отправленные срочно самолетами в Армению 400 тонн военных грузов являются более весомым показателем того, что провокация Армении не осталась без вознаграждения и поддержки.

Понятно, что Азербайджан должен был отреагировать. Понятно, что этот разговор произошел в дипломатичной форме. Но, я думаю, что это очень серьезное событие. Тем более, что мы не знаем вообще-то ничего о содержании этих грузов, которые были переправлены в Армению. А вдруг там компактные ядерные боеголовки?

Поэтому озабоченность Азербайджана, которую выразил президент Алиев Путину, имела полные основания. И в ответ Азербайджан укрепляет военное сотрудничество и политическое союзничество с Турцией. И это все показатель достаточной серьезности тех процессов, которые происходят с участием не только Армении, но и России и Турции.

Я думаю, что все факты, связанные с этой ситуацией, должны продолжать уточнять и разведчики, и политики, и аналитики, и журналисты. Все вместе».

Minval.az