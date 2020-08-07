Сотрудник UFC уволен за то, что позволил уроженцу Армении Эдмену Шахбазяну выйти на ринг с тряпкой, называемой флагом «НКР».

Об этом сообщил руководитель Glendale fighting club Эдмонд Тарвердян, который является личным тренером и менеджером Эдмена Шахбазяна.

Генеральное консульство нашей страны в Лос-Анджелесе направило письмо протеста президенту UFC Дане Уайту в связи с тем, что на соревновании UFC боец армянского происхождения поднял «флаг» незаконного сепаратистского режима, созданного оккупантом Арменией на оккупированных территориях Азербайджана

«На нас поступили жалобы со стороны посольств Турции и Азербайджана в ряде стран. Руководство UFC оштрафовало нас, а также уволило сотрудника UFC с 20-летним стажем, который должен был проверить спортсмена перед выходом на ринг. Признаюсь, мы ошиблись, не обратили внимания на пункт в контракте», — сказал Эдмонд Тарвердян.

Minval.az