Министр обороны Армении Давид Тоноян провел сегодня встречу с послом России в Армении Сергеем Копыркиным. На встрече присутствовал также военный и военно-воздушный атташе посольства России в Армении, полковник Андрей Грищук, сообщают армянские СМИ.

Стороны обсудили текущие вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также военно-политическую обстановку в регионе.

Министр обороны страны-оккупанта представил послу ситуацию на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в последние дни, подчеркнув «конструктивную и стабилизирующую роль России».

Тоноян также поделился своими оценками касательно «дестабилизирующих ситуацию» в регионе политических и военных шагов, предпринимаемых Азербайджаном и Турцией, и отметил, что Вооруженные силы Армении, а также «соответствующие подразделения армяно-российской объединенной группировки всеми разведывательными средствами отслеживают и анализируют ситуацию и готовы реагировать на любое развитие».

Посол Копыркин вновь подтвердил позицию России по укреплению стабильности в регионе, проинформировав, что российская сторона предпринимает все необходимые для этого меры.

Собеседники обсудили также двустороннее военное сотрудничество, в том числе планирование и организацию совместной боевой подготовки и предстоящих на территории Армении и Российской Федерации военных учений.

Ранее сообщалось, что Пашинян обрушился на Тонояна за обстрел УАЗа ВС Азербайджана.

Minval.az