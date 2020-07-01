Ранее «Минвал» сообщал о протестах против нового закона о нацбезопасности в Гонконге. Задержано 370 человек. Для разгона протестующих полиция использовала водометы и слезоточивый газ.
Перипетии дня — в фотогалерее EPA.
Дата: 2020/07/01 23:05
Раздел: Фото
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