В Гонконге 1 июля состоялись протесты против нового закона о нацбезопасности. Полиция применила против активистов водометы, сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что инцидент произошел около здания пожарной станции на Хэннеси Роуд.

Полиция также предупредила, что слоганы за независимость, которые выкрикивают демонстранты, также нарушают новый закон о национальной безопасности.

Активисты вышли на улицы Гонконга чтобы выступить против нового закона, несмотря на запрет на собрания.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Ранее сообщалось, что полиция впервые задержала за нарушение нового закона о национальной безопасности, задержанным оказался мужчина с флагом о независимости этого специального административного района Китая.



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