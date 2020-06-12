Как уже сообщал «Минвал», Европарламент позавчера осудил планы Еревана по строительству новой автомагистрали из Армении в Нагорный Карабах, так как это решение было принято без согласия официальных властей Азербайджана и в нарушение международного права.

С таким заявлением выступили докладчик Европарламента по Азербайджану Желяна Зовко, докладчик ЕП по Армении Траян Бэсеску и сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Марина Кальюранд.

Европарламент впервые опубликовал совместное заявление должностных лиц, в котором не только признает, но и осуждает оккупацию Арменией территорий Азербайджана.

В Армении назвали провалом такое заявление.

Это заявление — полный провал армянской парламентской дипломатии, в том числе работы парламентской комиссии по внешним связям, оно было принято при попустительстве или согласии армянской стороны и угрожает национальной безопасности Армении. Об этом в беседе с «Новости Армении» заявила первый омбудсмен Армении, правозащитник Лариса Алавердян.

«Или это провал, если армянская сторона старалась, но что-то не получилось, или это как раз логический результат той тактики и стратегии международного урегулирования карабахского конфликта, которые взяли на вооружение власти Армении.

Я не думаю, что это результат некомпетентности. Утверждала и утверждаю, что у нынешних властей есть стратегия, просто она абсолютно противоречит национальной безопасности и интересам Армении и Карабаха»,- пояснила она, добавив, что «это заявление — ответ Европарламента на ту политику, которую ведут власти Армении, и оно должно открыть глаза армянской общественности.

«Такие результаты свидетельствуют о пораженческом курсе руководства страны»,- добавила правозащитник.

В свою очередь аналитик Карен Бекарян на своей странице в Facebook написал:

«Очередной позорный провал внешней политики Армении в европейском направлении и парламентской дипломатии был зафиксирован вчера (позавчера – ред.) совместным заявлением докладчиков Европарламента по Армении и Азербайджану. Этот документ оставляет очень тяжелое впечатление и кучу вопросов, большинство из которых даже не знаешь, кому задать.

С большой болью в очередной раз КОНСТАТИРУЕМ: Сегодня в Армении нет ответственных за внешнюю политику».

Minval.az