Виктор Шендерович, российский писатель, общественник, публицист и правозащитник, высказался в соцсети Facebook по следам резонансного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Минвал приводит его мнение без сокращений.

Вчерашняя трагедия – как любая трагедия – оказалась отличной лакмусовой бумажкой. Люди разделились на тех, кому от этой истории очень плохо, потому что жалко и погибшего, и его невольного убийцу, и на тех, кому от нее очень хорошо, потому что появилась сладкая возможность выступить с нравоучением, надавать пощечин, откомпенсировать собственное ничтожество возможностью повытирать ноги о растоптанную судьбу «звезды»…

Отдельный круг в этом аду – профессионалы. Те, кто бежали с диктофонами за женой погибшего, приехавшей в «Склиф», запускали в оборот лживые мерзости об адвокатах, массово отказывающихся от защиты Ефремова, предсказуемо разжигали и разжигают на этой трагедии социальную и политическую рознь.

Тут еще все впереди, разумеется. А впрочем, тоже ничего нового.

«Сынок, если ты проживешь достаточно долго, то поймешь, что даже репортеру не всегда обязательно быть подонком». Роберт Пенн Уоррен. «Вся королевская рать».



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