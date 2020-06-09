Актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП с участием нескольких машин на Смоленской площади в центре Москвы. Судя по опубликованным видео, Ефремов очень пьян.

Как сообщает агенство «Москва», пострадал один человек. Он был в Lada, в которую въехал Ефремов. Пострадавшего извлекли из покорёженного авто и передали медикам.

Момент аварии сняла камера видеонаблюдения. Ефремов не стал заворачивать, пересек на скорости двойную сплошную и врезался в автомобиль, ехавший по встречной полосе.

В полиции подтвердили, что Ефремов в момент аварии был пьян. «Состояние опьянения установлено», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

На опубликованном телеканалом РенТВ видеофрагменте запечатлено, как Ефремов, сидя в автомобиле, с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии.

«Я понимаю, что ударился в машину», — отметил Ефремов.

Собеседник артиста подчеркнул, что в ДТП сильно пострадал человек.

«Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег (эквивалент слова «много». — Прим. Ред.)», — заявил актер.

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