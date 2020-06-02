Дирижер Мустафа Мехмандаров разместил на своей странице в социальной сети Фейсбук пост, в котором с горечью посетовал о заброшенной могиле известного азербайджанского композитора Асафа Зейналлы – учителя Кара Караева и Тофика Кулиева. Спасибо ему большое. Ведь, с его подачи эта тема привлекла внимание СМИ. И тут решил напомнить о себе руководитель отдела информации и связей с общественностью Интигам Гумбатов. «Распространенные в социальных сетях кадры с могилы известного азербайджанского композитора Асафа Зейналлы вызвали наше серьезное беспокойство», изрек он. Потрясающий, по степени неадекватного восприятия реальности, ответ! Ведь могила эта, судя по фото, которое распространил Мустафа Мехмандаров, находится в удручающем состоянии уже давно.

Не утверждаю, но предполагаю, что еще с тех времен, когда Абульфас Гараев был главой аж 4 министерств- молодежи, спорта, культуры, туризма. Или двух- культуры и туризма. Хотя, даже если могила Асафа Зейналлы, имя которого носит Бакинский музыкальный колледж, приобрела печально-неухоженный вид в пору, когда А.Гараев был «обрезан» до руководителя только Минкульта, это реально указывает на его жизненные приоритеты и человеческие качества.Ведь, то могила человека, который был учителем того самого великого Кара Караева, родством с которым всегда кичился Абульфас-муаллим.

Ему, как видим, было не до могилы А.Зейналлы. Он был занят иным. Правоохранительные органы пока расследуют возможность его причастности к коррупционным преступлениям, выявленным в Минкульте. Но фактом является то, что открытыми обвинениями в адрес А.Гараева выступают и депутаты Милли Меджлиса. Кроме того, в числе арестованных замминистра культуры Рафик Байрамов и начальник Госагентства по сохранению культурного наследия Закир Султанов. Есть же кадры, на которых говорилось о масштабах коррупции в Минкульте, озвучены конкретные суммы, продемонстрированы были даже пачки денег.

Сколько забот, сколько проблем было в Минкульте, как видим! Ясное дело, что тут не до могилы А.Зейналлы всем было. Но в этом ясное дело, не может признаться Интигам Гумбатов. Поэтому он и изображает, подражая советским чиновникам , «глубокую озабоченность». Да и что ему остается делать, если сам господин Гумбатов был задержан в ходе обысков в Минкульте со стороны СГБ. Потом его отпустили. Но какой ценой он получил свободу? Я не о деньгах сейчас, а о совсем ином. Традиция «закладывать шефа», столь же живуча, как и изображение «глубокой озабоченности», если что.

Кроме того, как писала пресса, И.Гумбатов стал счастливым обладателем квартиры в одном из домов , построенных для улучшения жилищных условий отечественных журналистов. Подавляющее большинство представителей отечественных СМИ, узнав об этом, также «выразили серьезное беспокойство». Ибо, нет у господина Гумбатова никаких заслуг перед отечественной прессой. И тем не менее, он , как писали СМИ, получил еще и квартиру от самого А.Гараева. О том, за какие заслуги ему все это было дано, Интигам-муаллим, ясное дело, рассуждать не желает. Ему проще и комфортнее и далее изображать «серьезное беспокойство». Авось удастся остаться в кресле и при новом министре…

Акпер Гасанов, журналист

Оригинал

Minval.az