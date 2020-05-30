NASA запустило прямую трансляцию первого в истории частного запуска астронавтов на Международную космическую станцию. На данный момент участники космической экспедиции Даглас Хёрли и Роберт Бенкен уже поднялись на борт пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX и ожидают запуска, который запланирован на 23:22 (бак.вр.).

«Лайф» напоминает, что ранее запуск был запланирован на 27 мая, однако за 17 минут до старта был перенесён из-за непогоды. Кроме того, что осуществляет доставку астронавтов на борт МКС частная компания, данный запуск также интересен тем, что он впервые с 2011 года осуществляется с территории США.

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