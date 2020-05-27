Запуск первого в истории частного пилотируемого космического корабля перенесли из-за погодных условий.

К моменту решения об отмене запуска, астронавты Боб Бенкен и Даг Херли уже погрузились на корабль и была завершена его заправка. На трансляции с мыса Канаверал, откуда должен был стартовать корабль, видно, что в районе запуска установился туман и низкая облачность.

Новая попытка запуска состоится в воскресенье, 31 мая.

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Космический корабль компании SpaceX Илона Маска отправляется к МКС с космодрома на мысе Канаверал. Для США это первый полет с космическим кораблем с 2011 года, когда была закрыта программа Space Shuttle.

Планируется, что ракета SpaceX Falcon 9 запустит многоразовый космический корабль Crew Dragon 2 с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли. Ракета доставит астронавтов на борт МКС. Это будет первый запуск НАСА с момента окончания программы космического шаттла в 2011 году, когда все пилотируемые пуски на МКС переместились на казахстанский космодром Байконур.

Ожидается, что старт капсулы Crew Dragon 2 состоится в 20:33 по Гринвичу, он должен состыковаться с МКС 28 мая в 15:39 по Гринвичу.

Minval.az