Не так давно «Минвал» публиковал статью «Снос во время карантина», в которой говорилось о вопиющем случае выселения жителей комфортабельных домов в самом дорогом секторе города чиновниками ИВ, потревожившими народ в самый разгар пандемии коронавируса в стране.

В связи со сложившейся ситуацией сотрудник «Минвала» побеседовал с известным адвокатом Фуадом Агаевым, к которому обратились несколько жителей с отчуждаемой во время карантина территории.

Согласно мнению Ф. Агаева, любая строительная деятельность в центре города, осуществляется не исключительно по инициативе глав ИВ Баку – сначала Гаджибалы Абуталлыбова, а ныне Эльдара Азизова. Помнится, Абуталлыбов во время сноса домов на ул. Физули и Басина ссылался на высшие органы Исполнительной власти.

— Согласитесь, что сложился неприятный прецедент: во время коронавирусной инфекции и объявленного правительством строгого карантинного режима неожиданно приходят сотрудники ИВ, и, нарушая все законы страны, начинают процесс выселения жильцов, которые начали спешно обращаться во все руководящие инстанции, но ответов не дождались, так во всех этих госинстанциях апеллировали «карантином». Понесут ли чиновники ИВ Баку наказание за саботаж и самоуправство?

— За 11-12 лет интенсивного сноса жилых зданий в центре Баку я не припомню ни одного случая, когда законные обращения граждан в правоохранительные органы привели бы к возбуждению уголовного дела в отношении чиновников, занимающихся сносом домов собственников. Без судебного решения. А иногда даже при наличии судебного запрета они сносили. И не было возбуждено ни одного уголовного дела. Во всяком случае, с этим не сталкивался, а я довольно плотно работаю по этим вопросам.

— На днях глава государства назначил нового генерального прокурора Кямрана Алиева. Изменится ли ситуация в лучшую сторону, как Вы считаете?

— Не могу пока сказать. Но сам факт того, что Кабинет министров не имеет полномочий в отсутствие государственных нужд выносить постановление о выселении и дальнейшем сносе жилого дома для расширения собственных владений – это однозначно. По всему Баку под предлогом «пилотных проектов» десятки, а может быть, уже и сотни домов были снесены. Как такое может быть, если эти прочные и крепкие дома стояли много лет – безо всяких признаков аварийности, и вдруг сразу эти дома превращались в «помещение, непригодное для проживания». Даже если такое происходит, то соответствующий административный орган исполнительной власти или застройщик – то есть, заинтересованные лица, в соответствии со статьей 28 Жилищного Кодекса Азербайджана вправе обратиться в суд и поставить вопрос о реставрации дома за счет собственников квартир и иных помещений, находящихся в этом доме. Суд в таком случае может удовлетворить иск, если придет к выводу, что действительно дом приведен в аварийное состояние. А как я сказал уже, в большинстве случаев дома, снесенные в центре столицы, не были аварийными. Далее: суд если согласился бы с доводами, то мог бы вынести решение и обязать собственников квартир и помещений отремонтировать дом в установленный судом срок. И если люди не отреставрировали бы дом, то только после этого суд мог бы вынести решение о реализации этого здания через открытый аукцион. Не передавать, допустим, какой-то компании или Кабмину, а решить вопрос собственности через открытый аукцион.

Кроме того, ни один жилой дом, в котором приватизированы квартиры и помещения, никогда не бывает целиком на балансе государства. Имейте ввиду: по ныне действующему Жилищному Кодексу определенные участки дома – лестница, земля, на которой этот дом стоит, другие полезные помещения общего пользования — являются общей долевой собственностью собственников помещений в этом доме. Дом уже не государственный, если большая часть помещений приватизирована. Это фактически на 98% частный дом. Но в любом случае, вопрос никто не ставил о том, что дома, о которых идет речь, должны ремонтировать собственники? Конечно, сотрудники ИВ такого вопроса не поднимали. Нет также и иска по этому поводу со стороны административного органа в суде. А, следовательно, об этом и говорить не приходится. Чиновники ИВ выбирают путь наименьшего сопротивления. Возможно, так поступают в капиталистических странах, примитивно считая, что проще избавиться от людей путем принуждения, путем злоупотребления административной властью, за счет предоставления мизерной компенсации, и уничтожения дома. И в Баку поступает также, увы. А когда дома уже нет, то и проблемы, соответственно, тоже нет. Помните принцип Иосифа Сталина «нет человека — нет проблемы»?. И самое интересное, что решения судов поощряют их такое поведение.

— Очень часто люди, пытающиеся в судах доказать свои права, практически всегда сталкивались с контрходом чиновников ИВ, апеллирующих тем, что якобы «граждане хотят нажиться на государстве». И суды поощряют ИВ, хотя, следуя законам логики и принципа Фемиды с ее весами, судьи должны поступать с точностью наоборот.

— Да, вы правы, это абсурд. Что значит – «нажиться за счет государства»? Давайте не забывать о том, что государство, прежде всего, должно основываться на волеизъявлении народа. Любой житель, обратившийся в суд — гражданин Азербайджана. А потому он не должен умолять и просить чиновников дать ему приличную компенсацию за свою законную территорию. Это государство должно работать с учетом всех его интересов и защищать его права. Получается, что местные органы исполнительной власти практически подставляют государство. И, как я уже отметил, чиновники предпочитают «решать вопросы» путем насильственного уничтожения собственности и столь же насильственного неправедного выселения. Так они действуют и по сей день. А кирпич фундамента этой абсурдной несправедливости был заложен еще в 2008 году, когда начались сносы на ул. Басина и Физули. В Евросуде по Азербайджану рассмотрены и удовлетворены несколько дел граждан, подвернутых госчиновниками насильственному выселению и уничтожению их собственности и личного имущества. Прежде всего, это дело Халиковой, жительницы ул. Физули, которое рассматривалось в Евросуде с учетом 6-й статьи (Право на справедливое судебное расследование), статьи Первой Европейской Конвенции «О защите прав и свобод человека», протокола 1-й статьи «Защита собственности». Европейский суд постановил, что если нет государственных нужд, то и соответствующее решение Кабмина об изъятии земель и иной недвижимости для госнужд беспочвенно. И в результате постановления Евросуда Халиковой была выплачена солидная денежная компенсация.

— Почему же эти решения Евросуда не стали для наших чиновников прецедентом? Ведь и по сей день они по-прежнему практикуют те же методы?

— Решения Евросуда обязательны для исполнения азербайджанскими судьями и судами, но, к сожалению, ситуация такая, что азербайджанские суды неохотно руководствуются буквой закона и нормами международного права. К сожалению, это так. Я иногда сравниваю уровень нынешних наших судов и всю незаконность их решений с периодом 80-х годов прошлого столетия, с периодом СССР. И могу с уверенностью заявить, что в период СССР решения азербайджанских судов были куда более законными, нежели решения нынешних судов. Даже если закон однозначно решает вопрос в пользу гражданина, собственника, к сожалению, суды зачастую идут на поводу у административных органов, и принимают явно необоснованные и неправомерные решения.

— В практике различных судов мира существует обязательное принятие к следствию также результаты экспертизы независимых экспертов. У нас в стране независимая экспертиза вообще не считается законной, и результаты независимых экспертов не принимаются следствием.

— Это в корне неправильно. Взять, к примеру, дело Халиковой или Ахвердиева: когда в Евросуде решали вопрос о присуждении им денежной компенсации, то руководствовались не решением официальных госэкспертиз, а напротив — заключениями независимых оценщиков. Азербайджан в этом плане отстает даже от уровня позднего советского периода.

— Чем судьи руководствуются в своих решениях? Ведь существуют четкие статьи закона, та же самая статья 28-я Жилищного Кодекса, требующая проведения открытых аукционов, есть статья 35-я, в которой четко прописан процесс расчета компенсации. Это ясно и понятно, и четко прописано в законе. Какое решение принимает суд, если Вы апеллируете к этим статьям?

— Даже в сравнении с российскими судами, хотя там тоже, конечно же, неблагополучная ситуация, но если мы сравним и поднимем какие-то решения российских судов, то увидим, что они хотя бы пытаются обосновывать свои решения. А у нас как? К примеру, мы сошлемся на 28-ю статью, судья, возможно, упомянет вскользь, что «сторона истца (или сам истец) сказала то-то или то-то», а потом, при оценке доказательств, о «сказанном истцом» вообще речи не идет, конкретно не упоминается. Если существуют четыре основных закона логики, считайте, что этих логических пунктов для наших судов просто не существует. И еще могу добавить очень важный момент: начиная со второй половины 90-х годов уровень юридического образования в Азербайджане резко упал, и, естественно, это обстоятельство отражается на качестве выпускников. А сейчас те судьи, которые в основном, рассматривают дела – выпускники позднего периода.

— Не кажется ли Вам, что это одна единая система, и дело даже не в уровне? Каким бы умным выпускник ни был, его все равно система заставит работать на себя?

— Я согласен с этим, но и в советский период было известно, что судьи имеют определенный минимальный уровень юридических знаний и навыков. Сейчас про юрфак госуниверситета говорить вообще не приходится. И одно дело, когда в группе 20-25 человек и из них 10 обладают хорошими навыками, а еще 5-7 обладают средним уровнем знаний, и совсем другое дело, когда из этих 25 человек максимум трое учатся за счет своих усилий, достигают какого-то уровня, а остальные – за счет денег или связей. Естественно, чем ниже средний уровень юридической просвещенности выпускников, тем хуже ситуация всей системы, и не только судопроизводства, но и прокуратуры и других правоохранительных органов. А нарушать закон человеку невежественному гораздо проще, чем человеку, обладающему знаниями и интеллектом.

— Граждане не хотят обращаться в суды, так как не верят в праведность их решений. Люди сегодня предпочитают находить какие-то лазейки, поощрять коррупцию мздой, находить родственно—племенные связи, но только не проходить все круги бюрократического ада, который зачастую ни к чему хорошему не приводит.

— Мы очень надеемся на реформацию системы судопроизводства в Азербайджане, так как если уровень доверия к судам будет достаточно высок, то народ уверует в их справедливость и перестанет бояться неправомерных решений и бюрократической волокиты. Сейчас же логика граждан пораженческая: я обращусь в суд, а мой дом будут ломать, госчиновники при помощи силовых структур выгонят меня из квартиры, обрушат стены на мою голову, за бунтарство заплатят гроши, и поминай – как звали. Кроме того, у нас в стране очень часто употребляют выражение «Dövlətnən dövlətçilik eləmək olmaz» — опять же «логика», вбитая в головы людские именно нерадивыми госчиновниками, запугивающими народ своей безнаказанностью и принципом «абсолютной власти».

— Еще один болезненный вопрос: пришли представители ИВ, объявили, что жителей дома будут выселять. Почему нет никакой прозрачности? Почему людям не показывают официально утвержденные расценки – с печатью и подписью соответствующих госструктур? Почему все проходит в большинстве случаев впопыхах, без соответствующих публикаций на официальных сайтах тех же госструктур, как в случае со сносом жилых комфортабельных домов на территории Кабинета министров?

— Помимо прозрачности, если нет государственных нужд, то представители власти должны договариваться с гражданами и принимать их условия, а не навязывать свои. В случае со сносом жилых домов на территории Кабмина никакого госпроекта не существует. Государственные нужды – это погранполоса, объект оборонного и стратегического значения, это дороги госзначения, это магистральный нефте- и газопровод. Просто кто-то решил расширить свою вотчину за счет «малой крови».

— Как происходит процесс подачи жалобы в Евросуд?

— Мы направляем жалобу, получаем письмо о присвоении регистрационного номера, а потом ждем. Это ожидание продолжительно, в редких случаях — до одного года, чаще всего несколько лет. Жалоба, отосланная нами, направляется правительству страны. Далее все дебаты и переговоры происходят в электронной форме. Мы должны обосновать, на какую сумму мы претендуем, и чем эти притязания подтверждаются. Когда решение Евросуда становится окончательным, я отправляю банковские реквизиты заверителя в президентскую администрацию и прошу, чтобы они исполнили решение.

— В 40 странах мира во время пандемии коронавирусной инфекции суды работают онлайн. Но только не в наших судах. Почему чиновники от ИВ выселяют людей из квартир и им никакой коронавирус не помеха, а суды не работают даже в системе онлайн?

— Насколько я знаю, коммерческий суд принимает онлайн, и когда речь касается ареста в качестве предварительной меры пресечения какого-либо лица, суды довольно оперативно решают эти вопросы. И суды обязаны рассматривать вопросы о применении обеспечительных мер. Допустим, запрет на снос. Но по этому поводу есть постановление Верховного суда. В административных судах эти обеспечительные меры называются немного по-другому, а именно временные меры обеспечительного характера. Сам факт того, что суды не принимают подобные заявления в судопроизводство, и вообще у них не работает канцелярия – уже наводит на размышления: как такое может быть? То есть, нарушение прав – это допустимо, а даже номинальная защита прав – помеха карантин.

Беседовала Яна Мадатова

Minval.az