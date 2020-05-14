Цель героизации Нжде, Бандеры и других пособников нацистов — это создание политической платформы военных преступников. Об этом сказал генеральный директор Института политических исследований, известный российский эксперт Сергей Марков.

«Героизация нацистских преступников осуществляется определенными политическими силами в своих интересах. Как правило, героизация нацистских военных преступников осуществляется теми, кто по политическим причинам выстраивает свою общность с теми, кто активно помогал нацистскому режиму, сотрудничал с Гитлером, был соучастником массовых преступлений», — сказал Марков в беседе с сайтом Day.az.

По его словам, эти силы зачастую имеют ярко выраженный националистический, русофобский характер.

«Нынешние политические русофобы, пытающиеся захватить власть в ряде стран, пытаются найти своих предшественников в истории, но там они находят только негодяев, которых можно назвать исчадием ада. Такими являются и Нжде, и Бандера, и другие персонажи», — отметил российский эксперт.

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Сергей Марков с сожалением добавил, что страны Запада пусть и брезгливо, но нечистоплотно позволяют своим подчиненным союзникам использовать их политические связи с военными преступниками.

«Таким образом сложилось политическое течение, которое ставит задачей захват политической власти и использует для этого нацистских преступников. Классический вариант — Гарегин Нжде, он нравится своим любителям типа Пашиняна тем, что он был активным, очень жестким националистом, замешанным в военных преступлениях. Нжде не перестал быть националистом, когда начал активно сотрудничать с Адольфом Гитлером и службой безопасности СД, которая между прочим была объявлена преступной организацией. Он готовил диверсионные группы, которые засылались в тыл Красной армии, убивали наших солдат и взрывали объекты экономики. А попытки найтий политическую поддержку с помощью таких запятнавших себя фигур продиктованы желанием обыграть оппозицию и оправдать уже свою собственную политику», — заявил Марков.

По словам эксперта, такие люди, как Нжде, являются военными преступниками и ультранационалистами, которые запятнали себя кровью тысяч жертв мирных людей. «А это значит, что люди, которые сейчас пытаются Нжде и других поставить под свои знамена, готовы к повторению этих преступлений. Это не просто так, это не академические упражнения — это создание политической платформы военных преступников. У них есть цели и цели эти — оправдание собственной политики и собственных действий. Люди, которые вытаскивают на свет образ Нжде, Бандеры и ему подобных, готовят военные преступления по националистическим основаниям», — заявил эксперт.

Говоря о разразившемся на днях скандале вокруг Никола Пашиняна, чей дед, по данным СМИ, воевал на стороне гитлеровских войск, российский эксперт отметил, что в том, что премьер-министр Армении так рьяно защищает Нжде и пропагандирует образ этого приспешника нацистов, могут играть роль и личные мотивы.

«Сейчас, по-хорошему, должно быть проведено нормальное расследование и должен быть дан окончательный ответ — кем все-таки был дед Никола Пашиняна. Но не исключено, что именно связь деда премьер-министра Армении с армянским легионом и содействовала тому, что Пашинян так позитивно относится к преступникам», — подытожил Марков.

Minval.az