Заключение сделки по снижению нефтедобычи между странами ОПЕК+ позволило избежать хаоса на нефтяных рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы считаем, что эта сделка помогла избежать скатывания нефтяных рынков к состоянию хаоса. Сейчас помогает поддерживать более менее стабильную ценовую динамику», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Он отметил, что Россия считает важным данное соглашение.

На вопрос, как РФ планируется справляться с проблемой недополученных доходов из-за низких цен на нефть, или в Москве рассчитывают, что новая сделка ОПЕК + позволит компенсировать потери, Песков сказал: «Сейчас выполняются разные расчеты, но такие оценки можно давать в боле длительной перспективе. Скорее это вопрос к правительству».

«Но, безусловно, эта сделка поможет удержать нефтяные цены от обвального снижения», — подчеркнул пресс-секретарь президента

Он отметил, что Россия считает важным данное соглашение.

«Это подтверждение того, что нефтедобывающие страны, которые входят в ОПЕК+ и ряд других стран могут достигать консенсуса, могут достигать понимания во имя стабилизации энергетических рынков», — сказал Песков.

Minval.az