Договоренности по нефти необходимы всему миру, иначе в мировой экономике будет неуправляемый хаос с ценами на энергоносители, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Договоренности нужны, по сути, всему миру. Потому что если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», передает интернет-сайт «Вести.ру».

Цены на нефть, отметил он, волнуют не только Россию, но и США, где сейчас идет предвыборная кампания. «10 миллионов человек могут лишиться работы, если компании по добыче сланцевой нефти будут стоять перед угрозой банкротства. Поэтому, конечно, забота об этом секторе экономики для президента США тоже приобретает приоритетное значение», — сказал Песков.

Minval.az