Страны ОПЕК+ сумели подписать итоговую сделку по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

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Сделка будет длиться до 1 мая 2022 года, пишет «Лайф». Предполагается, что в первые два месяца страны альянса сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки.

Участвовать в ней будут все страны, входящие в альянс, в том числе Мексика, которая днём ранее покинула переговоры из-за несогласия по некоторым позициям. По словам Новака, после заключения сделки важно контролировать ситуацию на рынке.

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