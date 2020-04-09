Страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу

Страны ОПЕК+ договорились сократить объёмы добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в ближайшем мае-июне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Таким образом, страны уменьшат объёмы ежедневной добычи на 22%. Далее, в период с июля по декабрь, уровень нефтедобычи уменьшится на 8 миллионов баррелей в сутки, а до конца апреля следующего года — на 6 миллионов баррелей ежедневно.

Для России и Саудовской Аравии отчёт будет вестись с показателя в 11,3 миллиона баррелей в сутки. При этом от стран, не входящих в ОПЕК+, ожидают сокращения добычи на 5 миллионов баррелей.

«Пока всё идет очень даже хорошо. Большинство стран дали свое первичное согласие на распределение квот, которое предложил Мониторинговый комитет ОПЕК+. На данный момент, если не будет непредвиденных разногласий, вероятность подписания итогового соглашения высокая», — сообщил источник.