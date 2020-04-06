Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в понедельник о новых мерах, которые будут предприниматься в республике в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

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«Местные власти начали бесплатно высылать медицинские маски нашим гражданам, которые оставили соответствующий запрос либо на [государственном портале] «е-девлет», либо на сайте почты PTT. Продажа масок запрещена», — сказал турецкий лидер в эфире телеканала ТРТ.

Кроме того, отмечает ТАСС, Эрдоган также рассказал о строительстве двух специальных госпиталей в районе Стамбула, которые будут предназначены для приема пациентов с болезнями, вызванными коронавирусом. «На территории аэропорта им. Ататюрка [в Стамбуле] и в [стамбульском] районе Санджактепе [в азиатской части города] будут созданы две инфекционные больницы. Их строительство завершится через 45 дней, и они начнут работать на благо народа», — добавил президент.

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