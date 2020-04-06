Пять медицинских масок в неделю в связи с пандемией коронавируса смогут бесплатно получать по почте все граждане Турции. Об этом заявил руководитель управления по связям администрации президента страны Фахреттин Алтун.

Ранее глава государства Тайип Реджеп Эрдоган запретил выходить на улицу гражданам моложе 20 лет и старше 65 лет. Также он объявил о необходимости носить маски в общественных местах.

В заявлении Алтуна говорится, что маски будут раздаваться гражданам страны в возрасте от 20 до 65 лет.

«Каждому гражданину Турции, который заполнит соответствующую форму на (специально созданном для этого) сайте, будут доставляться по почте пять масок в неделю», — сообщил Фахреттин Алтун.

В сообщении не уточняется, являются ли эти маски одноразовыми.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. В январе ученые выявили, что возбудителем заболевания COVID-19 является новый коронавирус SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

В 200 странах зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заражения, умерло более 64 тысяч человек.

Minval.az