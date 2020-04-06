Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии в связи с ухудшением состояния, об этом сообщили в канцелярии председателя правительства.

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Как сообщил представитель Даунинг-стрит, «состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации медицинской бригады он был переведён в отделение интенсивной терапии».

«Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым государственным секретарём, заменить его в случае необходимости», — цитирует представителя канцелярии РИА Новости со ссылкой на ITV.