Инфицированный коронавирусом 55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что, несмотря на перевод в больницу, он не теряет присутствия духа.

«Прошлой ночью по совету моего доктора я отправился в больницу для сдачи некоторых стандартных тестов, потому что у меня до сих пор наблюдаются симптомы коронавируса. Я в бодром настроении и поддерживаю связь с моей командой, пока мы работаем вместе, борясь с коронавирусом и оберегая всех (жителей страны)», — цитирует премьера «Интерфакс».

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