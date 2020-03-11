Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на утверждения президента России Владимира Путина о том, что он якобы пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.

«Я действительно никогда не намеревался использовать силу, особенно в ситуации с Цхинвальским регионом, тем более что там мы и так выигрывали мирно. Но я никогда не мог обещать ни Путину, ни кому-либо другому, что когда на нас нападут, я не буду отвечать и не буду защищать свою страну. Это было мое конституционное обязательство перед собственным народом, я давал такую клятву, когда становился президентом.

Путин пытается оправдать свою агрессию, обвиняя жертв своей же агрессии. Я думаю, что в современном мире кроме полезных идиотов это уже мало кто проглатывает. Я думаю, что он вчера вспомнил обо мне, потому что знает, что на выборах в Грузии моя партия выиграет, и это мешает ему спать по ночам.

Мне даже жаль бедного Владимира Владимировича. Сколькими же выборами он должен заниматься: то в Америке, то в Украине, то в Грузии, то еще где-то. А не думал ли он заняться, например, решением проблем российского общества? Может мы бы ему тоже в этом помогли, а?», — написал экс-президент Грузии в своем «Фейсбуке».

Minval.az