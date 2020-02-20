Турция пообещала отомстить за убитых в ходе предпринятого масштабного наступления в Сирии военных.

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Об этом, как пишет «Лента.ру», сообщает CNN Turk со ссылкой на заявление Фахреттина Алтуна, руководителя отдела коммуникаций администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Наше государство не оставит кровь наших мучеников на земле. Тот, кто устроил в Сирии кровопролитие и терроризм, будет отвечать за это перед человечеством», — подчеркнул он. Алтун пожелал погибшим солдатам «милости от Аллаха», а раненым военным скорейшего исцеления.

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