Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по отрядам умеренной оппозиции, предпринявшим накануне наступление в сирийском Идлибе. Об этом говорится в заявлении Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

В организации заявили, что авиаудар помог сирийским военным «отбить атаки боевиков, которым удалось прорвать оборону правительственных сил в районе селения Найраб». Сообщается об уничтожении одного танка, шести боевых машин пехоты и пяти пикапов сирийской оппозиции.

В ЦПВС также призвали Турцию «прекратить поддержку террористов».

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли двое турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

«В результате воздушного нападения на наших военных, находящихся в идлибской зоне с целью обеспечения перемирия, двое наших военных погибли и пять получили ранения. По намеченным целям ведется огонь»,— говорится в заявлении турецкой стороны.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, как сообщает ТАСС, заявили, что виновником гибели двух турецких военнослужащих при авиаударе в сирийской провинции Идлиб являются ВВС Сирии.

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