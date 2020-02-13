Как сообщалось ранее Центральная избирательная комиссия в четверг рассмотрела обращение кандидата в депутаты от третьего Хатаинского избирательного округа №35 Игбала Агазаде и его уполномоченного представителя Рафаэля Тагизаде.

Экспертная группа пришла к выводу, что в ходе расследования размещенных в социальных сетях видеороликов были выявлены фактические нарушения избирательного законодательства.

И, как стало известно совсем недавно, ЦИК аннулировал результаты выборов главы Медиа-холдинга «Ени Мусават» Рауфа Арифоглу.

В связи с этим Р. Арифоглу выступил со специальным заявлением, в котором отметил, что как бы ни было тяжело его команде, и всем его избирателям, лично он встретил эту новость с большим удовлетворением, так как именно этот ход доказывает, что шантаж против самого Рауфа Арифоглу и попытка шантажа, направленная против государства потерпели неудачу.

Р. Арифоглу считает, что недопуск конкурента, превратившего фальсифицирование в профессию и использовавшего самые низкие и грязные методы в качестве «политической борьбы», в парламент – серьезный результат в отношении тех, кто кормится из рук мафии, выступающей против реформ.

Рауф Арифоглу подчеркнул, что очень доволен и этим результатом, и своей профессиональной командой, так как будучи волонтерами избирательного штаба, команда во главе с ним провела образцовую кампанию, и в результате этого было собрано на 5 тысяч больше голосов избирателей.

Также Рауф Арифоглу заявил, что Игбал Агазаде и поддерживающие его темные силы, реваншисты отстраненные от власти, не смогли смириться с поражением и потому направили всю свою энергию на грязные манипуляции и провокационные заявления, направленные в адрес Рауфа Арифоглу.

Кроме того, Р. Арифоглу просто уверен в том, что Игбалу Агазаде и его клике помогли, в том числе, и спецслужбы зарубежных стран.

Р. Арифоглу отметил, что в отличие от его нечистоплотных соперников за его спиной не стоят ни подобные силы, ни государственные структуры, и потому победа, которую одержали Р. Арифоглу и его команда – были честными.

Р. Арифоглу отметил так же, что будь за его спиной власти, правящая партия «Ени Азербайджан», то в этом случае не было такой кампании шантажа, так как Игбал Агазаде и его клика никогда бы не рискнули пойти на подобные провокации.

Р. Арифоглу заявил, что учтя манипуляции, направленные на негативное формирование общественного мнения, он лично 13 февраля обратился в ЦИК и предложил заново провести выборы, и своим обращением призвал конкурента к новой гонке.

Р. Арифоглу подчеркнул, что решение ЦИК его полностью удовлетворяет, так как создает возможность заново сразиться с соперником.

Кроме того, Р. Арифоглу уверен в своей победе и потому обязательно использует эту возможность.

По словам Р. Арифоглу, Игбал Агазаде и другие политические лидеры должны увидеть, что такое — выборы и как на самом деле можно вновь одержать победу — с разницей в 5 тыс. голосов, которые отдавали за И. Агазаде саботажники, «махмудовцы», круг фальсификаторов, а так же сотрудники компании Protean Construction, принадлежащий брату И. Агазаде.

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