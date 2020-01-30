Переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана – Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, в Женеве продолжаются, сообщила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян в четверг на своей странице в Facebook.

Встреча по Карабаху, которая началась 29 января, проводится при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шоффера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

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Встреча глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ в Женеве началась в среду, 30 января, и продолжилась семь часов.

Minval.az