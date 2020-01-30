Подходы премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные во время пресс-конференции, относительно переговорного процесса по Карабаху и цитаты из прессы вызвали достаточно серьезную обеспокоенность сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом, как передает «Минвал», пишет газета «168 жам», ссылаясь на собственные источники.

«Они восприняли этот шаг как попытку очередного проявления Пашиняном самодеятельности, что однозначно противоречит стратегии Минской группы. 29 января в Женеве министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти, Эндрю Шеффером и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Как сообщает наш источник, сопредседатели имели достаточно жесткий разговор с Мнацаканяном по поводу формулировок Пашиняна по Карабаху», — отмечает издание.

Minval.az