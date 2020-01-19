Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об договорённостях, достигнутых на

«Мы договорились о том, что будет всеобъемлющий план урегулирования», — цитирует РИА Новости Меркель.

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Она отметила, что документы, принятые в ходе конференции, «должны будут быть одобрены Советом безопасности ООН».

«Мы услышали обязательства от всех участников переговоров, которые обязались не оказывать никакой дальнейшей поддержки конфликтующим сторонам», — заявила канцлер ФРГ.

Она пояснила, что это «касается военной помощи, помощи в виде оружия», по её словам, «таким образом, будет соблюдаться оружейное эмбарго и перемирие».

Она отметила, что «самое важное, что ливийские представители, в частности, генерал (командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа) Хафтар и (руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз) Саррадж, (договорились) о следующих шагах, которые нужно предпринять, которые предложил генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш) и господин (спецпосланник ООН по Ливии Гассан) Саламе».

«Это, в частности, военная комиссия «пять на пять», — добавила Меркель.

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