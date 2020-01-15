Правительство России в полном составе подало в отставку. Об этом 15 января сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

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Решение он озвучил на на фоне оглашенных Путиным предложений об изменении конституции России.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — отметил Медведев.

Он добавил, что правительство России должно предоставить президенту возможность принимать все необходимые решения.

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