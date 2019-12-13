Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян отказался комментировать заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, поскольку он «ознакомился поверхностно».

«Считаю, что будет правильно, чтобы на это интервью ответили те, с кем они ведут переговоры – господин Мнацаканян или его пресс-секретарь», — сказал Владимир Карапетян.

Глава МИД Азербайджана заявил в своем интервью, что в переговорах с армянским коллегой обсуждаются «конкретные и реальные моменты». Мамедъяров подчеркнул, что в ходе переговоров с армянской стороны появлялись различные документы, последним из которых является «План Лаврова».

Minval.az