Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на совместной пресс-конференции с коллегой из Иордании в Ереване прокомментировал опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что Турция готовила военный удар по Армении.

«Я не могу подтвердить или опровергнуть правдивость этой публикации. Если такой вопрос стоит, то в первую очередь турецкая сторона должна ответить на него. Но до сих пор от них не было реакции», — отметил Зограб Мнацаканян.

При этом он подчеркнул, что вопрос содержит в себе «серьёзное беспокойство и армянская сторона продолжает за этим следить».

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Между тем, по данным EADaily, Министерство обороны Армении и другие силовые структуры республики проверяют опубликованные недавно шведским изданием Nordic Monitor секретные материалы, свидетельствующие о возможных планах военного руководства Турции нанести авиаудары по Армении. Об этом изданию заявил высокопоставленный источник в армянском военном ведомстве.

Minval.az