Друзья Джонни Деппа, по информации в СМИ, всерьез обеспокоены будущим актера. Один популярный таблоид на днях выпустил материал о том, что звезда «Пиратов Карибского моря» может скончаться еще до наступления Рождества. Анонимные источники сообщают, что 56-летнему Джонни осталось жить считанные недели.

Читайте также: Депп пустился во все тяжкие

Говорят, что Депп спивается стремительными темпами. Даже на красные дорожки, если верить сообщениям в Globe, актер выходит сильно под градусом, а в остальное время в принципе еле стоит на ногах. Его охранникам часто приходится тащить выпившего актера до номера в отеле. Тяга к горячительным напиткам и запрещенным препаратам, возможно, разрушила и его отношения с Полиной Глен.

О том, что Джонни больше не живет с русской возлюбленной стало известно на днях. Девушка, правда, не признала, что бросила актера из-за пристрастия к алкоголю. Полина рассказывает подругам, что устала от внимания, которое на неё обрушилось с началом романа с мировой звездой.

В жизни Деппа сейчас вообще всё не очень радостно. Его судебные разборки с бывшей женой — Эмбер Херд продолжают «добивать» его репутацию.

Издание «7Дней» отмечает, что актер пребывает в уверенности, что может добиться от экс-супруги огромной компенсации за разрушенную карьеру. А адвокаты Эмбер готовы обнародовать документы, подтверждающие его алкоголизм и проявление насилия не только по отношению к Херд, но и к предыдущим подружкам. И если они это сделают, то актер отправится за решетку. Такая перспектива, скорее всего, дико пугает Деппа и усиливает его желание «напиться и забыться».

Minval.az