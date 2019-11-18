Джонни Депп снова сорвался. Как пишет «7Дней», об этом сообщил информатор издания Page six.

Некоторое время после развода с Эмбер Херд, 56-летний актер держал себя в руках. Но теперь он снова совершенно утратил контроль над своим поведением. По свидетельству информатора, он чуть ли не круглосуточно находится под воздействием алкоголя. А время от времени, добавляет к спиртному еще и наркотические вещества.

Как рассказал свидетель, Джонни, выступающий, помимо съемок в кино, с рок-группой «Голливудские вампиры», просто сводит с ума персонал гостиниц, где он останавливается. Актера почти не видят трезвым: как рассказал один из служащих отеля, Депп заказывает в номер водку посреди ночи и «истребляет» ее бутылками. Но и днем, отправляясь на мероприятия или концерты, он также «накачивается» спиртным. А потом еще добавляет прямо на месте, поглощая крепкие алкогольные напитки на глазах у всех — из кофейных чашек. При этом, его телохранители вынуждены постоянно следить за тем, чтобы нетвердо стоящий на ногах Джонни не рухнул на землю…

Но что самое плохое, алкоголь приводит Деппа в состояние буйства, в котором он периодически «разносит» гостиничные номера. После чего щедро платит за ущерб, чтобы избежать огласки. Впрочем, в таком поведении Джонни нет ничего нового. Ведь в свое время, когда он еще встречался с Кейт Мосс, его даже привлекали к суду за разгромленный номер отеля. Вот и Эмбер Херд в своем заявлении в суд указала, что пока она была с Джонни вместе, он «разнес» номер в гостинице, где они жили — во время очередного трехдневного запоя, когда он мешал спиртное с экстази. Впрочем, помимо этого, Херд описала в своем заявлении и другие случаи неадекватного поведения пьяного Джонни. Во время одного из таких эпизодов, он, по словам Эмбер, побив ее, разорвал на ней ночную рубашку и осыпал ее осколками стекла от разбитой бутылки… Впрочем, Депп все ее обвинения отрицает и утверждает, что это не он, а она его избивала.

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