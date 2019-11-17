В новых сериях мультсериала «Ну, погоди!» появятся новые персонажи, об этом сообщила RT председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

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Новые герои в мультфильме будут второстепенными, и события с ними будут происходить на фоне взаимодействия главных персонажей Волка и Зайца, добавила она. Кем будут новые персонажи, не раскрывается.

Решение о том, кто будет озвучить героев, пока не принято, уточнила Слащева. Она напомнила, что в «Ну, погоди!» нет диалогов, а только отдельные фразы и восклицания. Этот формат мультфильма сохранят при производстве новых серий, пояснила представитель киностудии.

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