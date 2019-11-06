«Баку необходимо принципиально отстаивать свои интересы, вне зависимости от страны, позицию которой мы критикуем. Это аксиома. С другой стороны, некоторые люди у нас не совсем правильно трактуют такие понятия, как стратегическое партнерство».

Такое мнение в интервью «Минвалу» высказал экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров, комментируя отсутствие должной реакции официального Баку в связи с недавней поездкой в Россию Масиса Маиляна, именующего себя «министром иностранных дел» созданного Арменией в Ханкенди оккупационного режима. Однако, как писал «Минвал», поездка того же Маиляна в США вызвала резкую реакцию внешнеполитического ведомства Азербайджана – в МИД вызвали посла США и вручили ему ноту протеста.

Как считает Т.Зульфугаров, нельзя оставлять без должной реакции шаги, которые предпринимают некоторые антиазербайджанские круги в России.

«Такая попытка замалчивания — это отсутствие принципиальности. Наоборот, такие вопросы нужно поднимать и озвучивать достаточно в резкой форме для того, чтобы предостеречь круги, пытающиеся ухудшить российско-азербайджанские отношения, от дальнейших провокационных шагов.

Но некоторые просто выбрали другой путь. В данном случае, можно говорить о главе МИД Азербайджана Эльмаре Мамедъярове, который просто хочет казаться «очень хорошим» для своего российского коллеги Сергея Лаврова. А точнее – персонально хорошим, вне контекста интересов Азербайджана. Поэтому в данном случае такая практика ничего, кроме мягко говоря, неуважения не вызывает. Причем, это неуважение – опять же в данном случае – распространяется не только на саму персону Мамедъярова. Но ввиду занимаемой им должности министра такое чувство неуважения распространяется на всю внешнюю политику МИДа. А это недопустимо и этому должен быть положен конец», – подчеркнул Т.Зульфугаров.

Как отметил экс-министр, в политике внешнеполитического ведомства не допустимо применение двойных стандартов.

«Это одно из негласных правил дипломатии. Мы все понимаем значение России для нас, как нашего соседа, партнера по многим направлениям. Но вместе с тем мы должны понимать, что в России существуют различные круги, в том числе и проармянские, которые пытаются всячески нанести ущерб российско-азербайджанским отношениям. Это, прежде всего, касается и Сергея Лаврова, некоторые действия которого этнически мотивированы. Поэтому, для того, чтобы остановить эту практику, МИД Азербайджана, и прежде всего, лично министр иностранных дел, должны вести себя принципиально и достойно отстаивать интересы нашей страны», – отметил Зульфугаров.

На вопрос «могло ли посольство Азербайджана, не дожидаясь команды из Баку, выразить протест в связи приездом в Москву М.Маиляна», бывший дипломат ответил, что посольство является структурным подразделением МИД, выполняющим свои функции в соответствии с Конституцией.

«Выбор вариантов дипломатического ответа большой. Думаю, все они хорошо известны Эльмару Мамедъярову. Такое молчание, честно говоря, ни в какие ворота не лезет.

Что касается вашего вопроса, то посольство не является самостоятельным. Вариаций изложения своего неудовлетворения этим конкретным событием много. Да, можно было дать ноту на уровне посольства. Но это было бы ненормально. Если в отношении одной страны (США) мы применили одну модель, то в отношении другой (России) – обязаны поступить так же.

Но в целом, почему-то очень мало информации о том, что делал Маилян в Москве. Может быть, он ни с кем из официальных лиц РФ даже не встречался (в чем, правда, я сомневаюсь). И в зависимости от этого должен быть уровень реакции», – резюмировал наш собеседник.

Бахтияр Сафаров

Minval.az