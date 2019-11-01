29 октября известный филолог, профессор Гасан Гусейнов написал у себя в Фейсбуке заметку о том, что в России не всегда умеют пользоваться богатствами русского языка. После чего началась крупномасштабная травля филолога. В защиту Гусейнова высказался известный писатель-сатирик Виктор Шендерович:

«Крупный отечественный филолог, ученик Алексея Лосева и Азы Тахо-Годи, Гасан Гусейнов выразил свое отношение к царствующему ныне уровню языка и культуры.

В его горьких словах есть ум, и там есть боль.

Бандерлоги, швыряющие какашками в филолога со всех своих ресурсов и аккаунтов, не разглядели в его имени ничего, кроме азербайджанского происхождения. Бандерлоги в ярости: как посмел этот чурка делать им замечания?

Ад, разверзшийся в этих комментах к словам Гасана Чингизовича Гусейнова, — прямое подтверждение поставленного им тяжелого диагноза. «Патамушта великая держава…»».

Minval.az