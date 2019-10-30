Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ), филолог азербайджанского происхождения Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА «Новости».

Он возмутился тем, что в России отсутствует пресса на других языках.

В пример преподаватель привел Берлин, где много прессы на иностранных языках, в том числе на русском.

«В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского», — заявил Гусейнов.

Он также пристыдил россиян, которым «невмоготу выучить» мову на Украине.

На факультете высказывания преподавателя о русском языке назвали эмоциональными и избыточными.

Позже Гусейнов пояснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют. По его мнению, сегодня в России злоупотребляют русским языком: ругаются и говорят грязно. Профессор подчеркнул, что считает русский язык прекрасным, но языку не повезло, потому что «на нем говорят болваны».

Minval.az