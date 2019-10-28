Останки главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, о ликвидации которого объявил президент США Дональд Трамп, захоронили в море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей американского министерства обороны и Reuters со ссылкой на американского чиновника. Сообщается, что перед захоронением над телом были проведены религиозные обряды по исламским традициям. Собеседник агентства, заявивший об этом на условиях анонимности, не предоставил дополнительную информацию, в том числе о том, как и где была проведена процедура.

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РБК напоминает, что 27 октября помощник президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен в интервью NBC заявил, что с останками аль-Багдади могут поступить так же, как и с телом лидера «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном. Он был уничтожен в 2011 году в результате спецоперации ВМС США, а его останки сбросили в Аравийское море.

«Тело аль-Багдади будет утилизировано надлежащим образом», — сказал О’Брайен. На вопрос о том, будут ли США следовать тому же протоколу, что и в случае с бен Ладеном, он ответил: «Я ожидаю, что это будет так».

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