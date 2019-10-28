США избавились от тела главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади «должным образом», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя объединённого комитета начальников штабов Марка Милли.
Уточняется, что США намерены представить фото и видео операции по ликвидации террориста.
В свою очередь Anadolu опубликовало в «Твиттере» видео разрушенного тоннеля, где был убит аль-Багдади.
— #AnadoluAgency drone footage shows al-#Baghdadi ‘kill site’ in #Idlib, #Syria pic.twitter.com/YLhDoGJLzk
— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 28 октября 2019 г.