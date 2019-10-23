Если Турция не будет соблюдать свои обязательства по Сирии, США введут против нее обширные санкции, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

«Если Турция не выполнит свои обязательства, в том числе по защите религиозных и этнических меньшинств, (…) мы оставляем за собой право вновь ввести сокрушительные санкции», — цитирует «Интерфакс» Трампа.

Он добавил, что если Турция не будет выполнять обязательства, то США могут, в том числе, «значительно повысить пошлины на сталь и всю другую продукцию из Турции».

Ранее Трамп объявил, что он распорядится снять с Турции все санкции, введенные из-за операции в Сирии.

Minval.az