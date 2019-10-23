Президент США Дональд Трамп сообщил, что дал поручение снять санкции с Турции, наложенные из-за операции в Сирии, пишет «Лайф».

“Я отдал министру финансов Стивену Мнучину распоряжение отменить все санкции, введенные 14 октября”, — сказал глава вашингтонской администрации, выступая в Белом доме.

Министерство финансов США в среду исключило из санкционного списка турецкие министерство национальной обороны, министерство энергетики и природных ресурсов, руководителей этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу. Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе Минфина.

Minval.az