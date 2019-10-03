Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что некоторые заявления по нагорно-карабахскому конфликту, в частности, заявление премьера Армении Никола Пашиняна «Карабах — это Армения и точка», «не способствуют формированию соответствующей атмосферы для восстановления политического процесса».

«Армения была и остается сторонником формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чье беспристрастное посредничество является залогом мирного урегулирования и единства стран-сопредседателей. В то же время мы считаем важным, чтобы каждый посредник избегал выборочных и односторонних оценок», — цитирует Нагдалян портал «Русарминфо».

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По ее словам, позиция армянской стороны четко отражена во всех выступлениях премьер-министра Армении, в том числе в выступлении на Генассамблее ООН 24 сентября, в которой была подтверждена позиция Армении о достижении мира и компромисса.

В августе текущего года министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе совместной пресс-конференции со своим уругвайским коллегой Родольфо Нин Новоа заявил, что ему нечего добавить к словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «Карабах — это Армения, и точка».

«Премьер-министр все очень четко сформулировал по позиции Армении, нечего добавить, все было сказано в Степанакерте (Ханкенди — прим. ред). В своем заявлении МИД также подтвердил то, что было сказано в Степанакерте (Ханкенди — прим. ред), и я уверен, что нет необходимости обращаться к тому заявлению, которое мы сделали», — отмечал Мнацаканян.

Minval.az